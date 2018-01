2017 Abilene Cutting Spectacular Results

Click to share on Google+ (Opens in new window)

Abilene, TX – Jan. 4-10, 2017

540 Entries – $157,000 Added – $554,907.37 Total Purse

Horse / Rider / Owner / Score / Final $$ / Total $$

4-YEAR-OLD OPEN – 109 E. – $53,084.42 Add. – $215,194.07 TP

1) CATTYS HOPE (13M) / Michael Emmett Cooper / Rose Valley Ranch, 225, $18,000, $39,023.74 (Catty Hawk x Tornados Rey Of Hope x Dual Rey); 2) KREEPIN CAT (13S) / Sean Flynn / Mark Senn, 222.5, $16,000, $16,000 (Metallic Cat x Stylish Little Bow x Docs Stylish Oak); 3) HC TAILGATE DATE / Wesley Ashlock / Eddie W & Barbara Young, 221, $14,000, $14,000; 4) REYSIN KITTENS / Jaime G Snider / Frank E & Bonnie Martin, 220, $11,000, $12,665.83; 5) FED EXX / Wesley Galyean / Wesley & Kristen Galyean, 219, $8,750, $8,750; 5) HALCATS LIL SIS / Ronnie A (Skip) Queen Jr / Carroll’s Cutting Llc, 219, $8,750, $8,750; 7) CATS TO SMART / T J Good / Jacob Taurel, 218.5, $6,500, $6,500; 7) LENAS O DUAL / T J Good / Lu Lynne Liles, 218.5, $6,500, $17,522.97; 7) MR STORMY CAT / Christopher A Bates / Gch Land & Cattle Company, 218.5, $6,500, $6,500; 10) CRAFTY WITH COWS / R L Chartier II / Carol Anderson Ward, 218, $5,500, $5,500; 11) COPPERISH / Lloyd Dennis Cox / Jimmie Miller Smith, 217.5, $5,000, $5,222.11; 12) GAME ON SMOOTH / T J Good / Michael E Schraeder Sr, 217, $4,500, $4,722.11; 13) IM HIGHLY DECORATED / Lloyd Dennis Cox / Norda W & Jim P Berger, 216.5, $3,750, $3,916.58; 13) SMOOTH SPYDER REY / Geoffrey Sheehan / Toddy Pitard, 216.5, $3,750, $3,750; 15) SUPEREY / Wesley Galyean / Glover Galyean Partnrship, 216, $2,698.10, $2,864.68; 16) CRISPY KREME / Chris Hanson / Ken & Marcia Hanson, 215.5, $2,000, $2,000; 17) STYLISH TOP BROW / Sean Flynn / Tim R May, 215, $2,000, $2,000; 18) CALICO SPOTS / Ronnie A (Skip) Queen Jr / Jarrett & Shannon Callahan, 214.5, $2,000, $2,000; 18) HOT REVOLVER / James Payne / Kathleen Moore, 214.5, $2,000, $2,000; 20) MELTING SNOW / Clay Johnson / Rusty Simpson, 214, $2,000, $2,000; 20) SLY REYGIRL / Lloyd Dennis Cox / Rocking L Cutting Hrs Llc, 214, $2,000, $2,000; 22) METALLIC MERRY / Cara Barry Brewer / Michelle Merkley, 212, $2,000, $2,222.11; 22) RACHET DOWN / Matt Sargood / Matt & Patti Sargood, 212, $2,000, $2,000; 24) FRECKLES CB / Christian O Johnsrud / Charles Burger, 180, $2,000, $2,000; 24) SHES STUNNING / T J Good / Frank E & Bonnie Martin, 180, $2,000, $2,166.58; 26) METALLIC CANDLELIT / Clay Johnson / Jimmie Miller Smith $2,000, $3,665.83; 26) SUPERCATS A REY / Wesley Galyean / Cross Timbers Ct Hrs Llc $2,000, $2,000; 26) TWO BITS N COUNTIN / Kory Pounds / Dianne & Scott Churchill $2,000, $2,000;

STALLION INCENTIVE BONUS – 1) Cattys Hope, $10,000;

STALLION INCENTIVE – 1) Cattys Hope $10,857.16; 2) Lenas O Dual $9,357.14; 3) Xtra Smart Jazz $8,357.14; 4) Wendels Grendel (AP) $6,857.14; 5) Highly Desired Cat $5,857.14; 6) Wild Pepper $4,857.14; 7) Bright Autumn Moon $3,857.14;

FIRST GO – 1) Apollo Creed, 220, $1,665.83; 1) Metallic Candlelit, 220, $1,665.83; 3) Copperish, 219, $222.11; 3) Game On Smooth, 219, $222.11; 3) Metallic Merry, 219, $222.11;

SECOND GO – 1) Lenas O Dual, 222, $1,665.83; 1) Reysin Kittens, 222, $1,665.83; 3) Cattys Hope, 219, $166.58; 3) Im Highly Decorated, 219, $166.58; 3) Shes Stunning, 219, $166.58; 3) Superey, 219, $166.58;

4-YEAR-OLD LIMITED OPEN – 11 E. – $3,906.48 TP

1) HC HERD BOSS (13G) / Justin Chalmers / Eddie W & Barbara Young, 427, $1,953.24 (Herding Cats x Chinosa Rey x Dual Rey); 2) FANTASTIC ONE (13G) / Kody Porterfield / John Kaden Rutherford, 426, $1,302.16 (Fantastic Cat x Star G Peptonita x Peptotime); 3) BIG SHOES TO PHIL / Clint McDaniel / Bar Rr Ranches Llc, 423.5, $651.08;

4-YEAR-OLD GELDING OPEN – 14 E. – $4,971.88 TP

1) LENAS O DUAL (13G) / T J Good / Lu Lynne Liles, 218.5, $1,988.75 (Whittle Mike O Dual x Lenas Tachita x Shorty Lena); 2) CRAFTY WITH COWS (13G) / R L Chartier II / Carol Anderson Ward, 218, $1,491.56 (High Brow Cd x Miss Haulin Hickory x Sr Instant Choice); 3) GAME ON SMOOTH / T J Good / Michael E Schraeder Sr, 217, $994.38; 4) CRISPY KREME / Chris Hanson / Ken & Marcia Hanson, 215.5, $497.19;

4-YEAR-OLD NOVICE OPEN – 52 E. – $18,466.98 TP

1) REYSIN KITTENS (13S) / Jaime G Snider / Frank E & Bonnie Martin, 220, $2,841.07 (Dual Rey x Kittens x High Brow Cat); 2) FED EXX (13S) / Wesley Galyean / Wesley & Kristen Galyean, 219, $2,485.94 (Spots Hot x Shes Twice As Smooth x Smooth As A Cat); 2) HALCATS LIL SIS (13M) / Ronnie A (Skip) Queen Jr / Carroll’s Cutting Llc, 219, $2,485.94 (Halreycious x Cowcats Lil Sis x High Brow Cat); 4) CATS TO SMART / T J Good / Jacob Taurel, 218.5, $1,894.05; 4) LENAS O DUAL / T J Good / Lu Lynne Liles, 218.5, $1,894.05; 4) MR STORMY CAT / Christopher A Bates / Gch Land & Cattle Company, 218.5, $1,894.05; 7) COPPERISH / Lloyd Dennis Cox / Jimmie Miller Smith, 217.5, $1,420.54; 8) GAME ON SMOOTH / T J Good / Michael E Schraeder Sr, 217, $1,183.78; 9) SUPEREY / Wesley Galyean / Glover Galyean Partnrship, 216, $947.02; 10) CRISPY KREME / Chris Hanson / Ken & Marcia Hanson, 215.5, $710.27; 11) STYLISH TOP BROW / Sean Flynn / Tim R May, 215, $473.51; 12) CALICO SPOTS / Ronnie A (Skip) Queen Jr / Jarrett & Shannon Callahan, 214.5, $236.76;

4-YEAR-OLD NON-PRO – 45 E. – $21,915.58 Add. – $63,571.60 TP

1) WATCH ME NAE NAE (13M) / Armando Neto Costa / Fazenda Barrinha Corp, 225, $10,000, $10,825.27 (Playgun x Look The Look x High Brow Cat); 2) SMOOTH SAILING CAT (13G) / Ashley Flynn / Sean & Ashley Flynn, 220.5, $9,000, $9,000 (Smooth As A Cat x Pepto Olenas Dually x Peptoboonsmal); 3) CATTY BLUZ / William B Cowan / Cowan Ranch Inc, 220, $8,000, $8,000; 4) QUESTIONABLE PAST / Bradley Rogers / Same, 217.5, $7,000, $7,000; 5) SMOOTH BILLIE / Megan Mowery Johnsrud / Mike & Michelle Mowery, 217, $5,500, $5,500; 6) SUEN TOO BE BLACK / Paula Rogers Wood / Kobie & Paula Wood, 216.5, $4,000, $4,000; 7) FARMER BROWN / Jessica Pounds / Kory & Jessica Pounds, 215.5, $2,585.78, $2,585.78; 8) ROYAL KEYT / Elizabeth Elliott Queen / Ronnie Jr & Elizabeth Queen, 215, $2,500, $3,325.14; 9) LOIS LAIN / Elizabeth Elliott Queen / Ronnie Jr & Elizabeth Queen, 213, $2,000, $2,000; 10) SMART LOOK DUAL / Lindy Merryman Ashlock / Wesley & Lindy Ashlock, 212, $2,000, $3,650.41; 11) NOTHING ELZ MATTERS / Christina Galyean Cox / Lloyd D & Christina Cox, 210, $2,000, $2,000; 12) SLY STYLE / Ashley Smith Snider / Jaime G & Ashley Snider, 208, $1,895, $1,895; 13) HERDING REYS / Eddie W Young / Eddie W & Barbara Young, 194, $1,895, $1,895; 13) METALLIC VIGILANTE / Rick Beard / Same, 194, $1,895, $1,895;

FIRST GO – 1) Smart Look Dual, 218.5, $825.27; 1) Watch Me Nae Nae, 218.5, $825.27;

SECOND GO – 1) Royal Keyt, 219, $825.14; 1) Smart Look Dual, 219, $825.14;

4-YEAR-OLD LIMITED NON-PRO – 4 E. – $1,420.54 TP

1) DUAL CAT REY (13S) / Tasha Hanson / Chris & Tasha Hanson, 425.5, $947.03 (Dual Rey x Kittys Lockett x High Brow Hickory); 2) BET SHES A SMOOTHIE (13M) / Lance Cooper / Michael & Jennifer Cooper, 216, $473.51 (Smooth As A Cat x Play A Bet x Bet On Me 498);

4-YEAR-OLD GELDING NON-PRO – 11 E. – $3,906.38 TP

1) CATTY BLUZ (13G) / William B Cowan / Cowan Ranch Inc, 220, $1,953.19 (Catty Hawk x Gar Bella Lena x Duals Blue Boon); 2) QUESTIONABLE PAST (13G) / Bradley Rogers / Same, 217.5, $1,302.13 (That Sly Cat x Zack Be Quick x Zack T Wood); 3) FARMER BROWN / Jessica Pounds / Kory & Jessica Pounds, 215.5, $651.06;

4-YEAR-OLD NOVICE NON-PRO – 10 E. – $3,551.34 TP

1) CATTY BLUZ (13G) / William B Cowan / Cowan Ranch Inc, 220, $1,775.67 (Catty Hawk x Gar Bella Lena x Duals Blue Boon); 2) QUESTIONABLE PAST (13G) / Bradley Rogers / Same, 217.5, $1,183.78 (That Sly Cat x Zack Be Quick x Zack T Wood); 3) FARMER BROWN / Jessica Pounds / Kory & Jessica Pounds, 215.5, $591.89;

4-YEAR-OLD SENIOR NON-PRO – 4 E. – $1,420.54 TP

1) HERDING REYS (13M) / Eddie W Young / Eddie W & Barbara Young, 194, $947.03 (Herding Cats x Flo Dancing With Rey x Dual Rey); 2) IVE GOT PLANS (13M) / Patrick M Collins / Patrick M & Laura Collins, 212, $473.51 (One Time Pepto x Oh Cay Shorty x Shorty Lena);

4-YEAR-OLD UNLIMITED AMATEUR – 29 E. – $3,500 Add. – $14,853.89 TP

1) METALLIC CANDLELIT (13M) / Wade Smith / Jimmie Miller Smith, 219, $4,000, $4,319.48 (Metallic Cat x Light My Candle x Smart Little Lena); 2) HIGH O SILVER (13G) / Ken Hanson / Ken & Marcia Hanson, 215, $3,000, $3,000 (High Brow Cd x Chulas Merada x Chula Dual); 3) OH DARLIN / Laura L Landers / Same, 214, $1,884.41, $1,884.41; 4) IVE GOT PLANS / Patrick M Collins / Patrick M & Laura Collins, 209, $1,750, $1,750; 5) ABSOLUTELY OH CAY / Patrick M Collins / Patrick M & Laura Collins, 205.5, $1,500, $1,500; 6) BFR SAVEACATRIDALENA / Madison Crum / Beechfork Ranch, 201, $1,200, $1,200; 7) QUESTIONABLE PAST / Hardy Rogers / Bradley Rogers $1,200, $1,200;

FIRST GO – 1) Metallic Candlelit, 219, $319.48;

4-YEAR-OLD GELDING UNLIMITED AMATEUR – 6 E. – $2,130.81 TP

1) HIGH O SILVER (13G) / Ken Hanson / Ken & Marcia Hanson, 215, $1,420.54 (High Brow Cd x Chulas Merada x Chula Dual); 2) QUESTIONABLE PAST (13G) / Hardy Rogers / Bradley Rogers $710.27 (That Sly Cat x Zack Be Quick x Zack T Wood);

4-YEAR-OLD SENIOR UNLIMITED AMATEUR – 5 E. – $1,775.67 TP

1) HIGH O SILVER (13G) / Ken Hanson / Ken & Marcia Hanson, 215, $1,183.78 (High Brow Cd x Chulas Merada x Chula Dual); 2) IVE GOT PLANS (13M) / Patrick M Collins / Patrick M & Laura Collins, 209, $591.89 (One Time Pepto x Oh Cay Shorty x Shorty Lena);

4-YEAR-OLD AMATEUR – 18 E. – $2,500 Add. – $9,342.42 TP

1) SMART GINNIN CAT (13G) / Ray E Smith / Same, 221, $3,000 (Wr This Cats Smart x Miss Peppy Gin x Tanquery Gin); 2) HALLE CAKE BERRY (13M) / Debbie Jarma / Twin Arrows Ranch Llc, 216, $2,500 (Halreycious x Shortcake Berry x Shorty Lena); 3) GOODLOOKINSONOFAICH / David (Duff) Sinclair / Same, 215.5, $1,500; 4) SUEN OR LATOR / Ryan R Smith / Ronnie Smith, 214, $1,342.42; 5) BFR SAVEACATRIDALENA / Madison Crum / Beechfork Ranch, 213, $1,000;

4-YEAR-OLD GELDING AMATEUR – 3 E. – $1,065.40 TP

1) CHITA BLUE CAT (13G) / Greg Jeter / Durango Performance Hrs, 209, $1,065.40 (High Brow Cd x Chita Blue Star x Duals Blue Boon);

4-YEAR-OLD SENIOR AMATEUR – 3 E. – $1,065.40 TP

1) SMART GINNIN CAT (13G) / Ray E Smith / Same, 221, $1,065.40 (Wr This Cats Smart x Miss Peppy Gin x Tanquery Gin);

5/6-YEAR-OLD OPEN – 64 E. – $47,157.89 Add. – $106,911.48 TP

1) METALLIC REBEL (12S) / Beau Galyean / Thomas L Guinn, 223, $16,000, $16,000 (Metallic Cat x Sweet Abra x Abrakadabracre); 2) TOMMY MO (12G) / Wesley Galyean / Smf Cutting Horses Llc, 221, $14,000, $15,831.44 (Metallic Cat x Dual Peppy Kitty x Dual Pep); 3) LITTLE SWISS DESIRE / Steve Oehlhof / Ken Sitton, 219, $12,000, $12,000; 4) LITTLEMAK / Jon Burgess / Anderson Cattle Company, 218.5, $10,000, $10,915.72; 5) BUTTON DOWN SUPERCAT / Wesley Galyean / Smf Cutting Horses Llc, 218, $8,000, $8,000; 5) PG HEAVILY ARMED / James Payne / Brenda Pieper, 218, $8,000, $8,000; 7) MISS MEOW / Lloyd Dennis Cox / Tommy Manion Inc, 217.5, $6,000, $6,000; 8) FANCY REY / Chris Hanson / Charles Burger, 216.5, $5,000, $5,000; 9) CR TUFF LUCY / John Mitchell / Slate River Ranch, 216, $3,708.58, $3,708.58; 9) LION DOWN / T J Good / Jlc Perf Horses Llc, 216, $3,708.58, $3,708.58; 11) VELVETS REVOLVER / James Payne / James & Nadine Payne, 215.5, $3,000, $3,915.72; 12) AMERICAN SNYPER / Michael Emmett Cooper / Rose Valley Ranch, 214, $2,000, $2,000; 13) DOCS CROOKED CAT / James Payne / Kathleen Moore, 213, $2,000, $2,000; 14) CHERRY PEPPERS / James Payne / Kathleen Moore, 212, $2,000, $2,000; 15) CATTI CHEX / Lloyd Dennis Cox / Dottie St Clair Hill, 211, $2,000, $2,000; 16) HIGH BROW CLAY 012 / Sean Flynn / Plantation Famrs Llc, 195, $2,000, $2,000; 17) ACRES IN AUTUMN / Michael Emmett Cooper / Rose Valley Ranch, 193, $2,000, $2,000;

FIRST GO – 1) Suen You Will See, 221, $1,831.44; 2) Littlemak, 220, $915.72;

SECOND GO – 1) Tommy Mo, 223, $1,831.44; 2) Velvets Revolver, 220, $915.72;

5/6-YEAR-OLD LIMITED OPEN – 3 E. – $1,065.40 TP

1) HEY MR BUDDY BOY (12G) / Kody Porterfield / John Kaden Rutherford, 213, $1,065.40 (Third Cutting x Bob Acre Otie x Bob Acre Doc);

5/6-YEAR-OLD GELDING OPEN – 15 E. – $5,327 TP

1) TOMMY MO (12G) / Wesley Galyean / Smf Cutting Horses Llc, 221, $2,130.80 (Metallic Cat x Dual Peppy Kitty x Dual Pep); 2) LITTLEMAK (12G) / Jon Burgess / Anderson Cattle Company, 218.5, $1,598.10 (Starlights Gypsy x Justa Swinging Gal x Justa Swinging Peppy); 3) LION DOWN / T J Good / Jlc Perf Horses Llc, 216, $1,065.40; 4) VELVETS REVOLVER / James Payne / James & Nadine Payne, 215.5, $532.70;

5/6-YEAR-OLD NOVICE OPEN – 6 E. – $2,130.81 TP

1) TOMMY MO (12G) / Wesley Galyean / Smf Cutting Horses Llc, 221, $1,420.54 (Metallic Cat x Dual Peppy Kitty x Dual Pep); 2) AMERICAN SNYPER (12S) / Michael Emmett Cooper / Rose Valley Ranch, 214, $710.27 (Dual Rey x The Smart Look x Smart Little Lena);

5/6-YEAR-OLD NON-PRO – 31 E. – $22,842.11 Add. – $51,476.27 TP

1) SHES FULL OF HOPE (12M) / William B Cowan / Cowan Ranch Inc, 223, $10,000, $10,000 (Smart Mate x Tornados Rey Of Hope x Dual Rey); 2) MAGISTIC MOON (11M) / Wade Smith / Jimmie Miller Smith, 221, $8,000, $8,443.55 (Metallic Cat x Sweet Abra x Abrakadabracre); 3) MISS MEOW / Kyle Manion / Tommy Manion Inc, 218.5, $7,314.96, $7,758.51; 4) BILLIES CATTY / William B Cowan / Cowan Ranch Inc, 217, $6,000, $6,443.55; 5) WATCH ME WHIP / Armando Neto Costa / Barrinha Llc, 216.5, $5,000, $5,000; 6) CATS N REYS / Steve Anderson / Anderson Cattle Company, 216, $3,250, $3,250; 6) HAY U / Kade Smith / Same, 216, $3,250, $4,580.66; 8) PROWLIN HIGH / Lindy Merryman Ashlock / Wesley & Lindy Ashlock, 215.5, $2,000, $2,000; 9) RUBY SHADOW CAT / Michael A Kemna / Same, 212, $2,000, $2,000; 10) VELVETS REVOLVER / Nadine Payne / James & Nadine Payne, 180, $2,000, $2,000;

FIRST GO – 1) Hay U, 219.5, $1,330.66;

SECOND GO – 1) Billies Catty, 219, $443.55; 1) Magistic Moon, 219, $443.55; 1) Miss Meow, 219, $443.55;

5/6-YEAR-OLD LIMITED NON-PRO – 3 E. – $1,065.40 TP

1) BET MIA CAT (12M) / Katherine Weeks Hermes / Kelsey Lee Weeks Johnson, 215, $1,065.40 (Bet Hesa Cat x Uno Tassa Mia x Smart Little Uno);

5/6-YEAR-OLD GELDING NON-PRO – 4 E. – $1,420.54 TP

1) VELVETS REVOLVER (12G) / Nadine Payne / James & Nadine Payne, 180, $947.03 (Wr This Cats Smart x Velvets Best Shot x Playgun); 2) MOSSES MAN (12G) / M Todd Quirk / Ten & 27 Ranch LLC, 432, $473.51 (Metallic Cat x Nurse Moss x Dual Pep)

5/6-YEAR-OLD UNLIMITED AMATEUR – 41 E. – $3,500 Add. – $19,375.51 TP

1) DESIRES ROLEX (12S) / Buster (Gene Quirk Jr / Plantation Farms Llc, 222, $4,250, $4,250 (One Time Pepto x Desire Some Freckles x Freckles Playboy); 2) ANGEL HAIR PASTA (11M) / Scott Churchill / Dianne & Scott Churchill, 219, $3,250, $3,250 (Im Countin Checks x Frappuccino N Pasta x Zack T Wood); 3) RUBY SHADOW CAT / Michael A Kemna / Same, 217.5, $2,000, $2,000; 4) BET MIA CAT / Kodie Hermes / Kelsey Lee Weeks Johnson, 215.5, $1,750, $1,750; 5) SMARTLEE AS A CAT / Laura L Landers / Same, 214.5, $1,500, $1,500; 6) HIGH BROW CLAY 012 / Buster (Gene Quirk Jr / Plantation Famrs Llc, 214, $1,200, $1,200; 7) BOON N ICHI / Carson Pearson / Mark & Anne Marie Pearson, 213, $1,000.56, $1,000.56; 7) DUAL FAMOUS CAT / Von Sutten / Von & Andrea Sutten, 213, $1,000.56, $1,000.56; 7) PLAY MISS BOONSMAL / Danny R Jones / Same, 213, $1,000.56, $1,423.27; 7) SANDMAN CAT / Harrison (Harry) Perrin / Same, 213, $1,000.56, $1,000.56; 7) WENDELS PLAYER / Janice L Knox Little / Same, 213, $1,000.56, $1,000.56;

FIRST GO – 1) Play Miss Boonsmal, 219, $422.71;

5/6-YEAR-OLD GELDING UNLIMITED AMATEUR – 8 E. – $2,841.07 TP

1) SMARTLEE AS A CAT (12G) / Laura L Landers / Same, 214.5, $1,420.54 (Smooth As A Cat x Smart Jerri Lee x Smart Little Jerry); 2) DUAL FAMOUS CAT (11G) / Von Sutten / Von & Andrea Sutten, 213, $947.02 (High Brow Cat x Dual Peppy Kitty x Dual Pep); 3) METALLICA CD / Ken Hanson / Ken & Marcia Hanson, 213.5, $473.51;

5/6-YEAR-OLD SENIOR UNLIMITED AMATEUR – 8 E. – $2,841.07 TP

1) ANGEL HAIR PASTA (11M) / Scott Churchill / Dianne & Scott Churchill, 219, $1,420.54 (Im Countin Checks x Frappuccino N Pasta x Zack T Wood); 2) WENDELS PLAYER (11G) / Janice L Knox Little / Same, 213, $947.02 (High Brow Cd x Playin Tag x Playgun); 3) METALLICA CD / Ken Hanson / Ken & Marcia Hanson, 213.5, $473.51;

5/6-YEAR-OLD AMATEUR – 22 E. – $2,500 Add. – $9,902.95 TP

1) ANGEL HAIR PASTA (11M) / Scott Churchill / Dianne & Scott Churchill, 219, $3,000, $3,000 (Im Countin Checks x Frappuccino N Pasta x Zack T Wood); 2) REYS CD II (11S) / Ryan R Smith / Same, 216, $1,985.69, $1,985.69 (Dual Rey x Sweet Little Cd x Cd Olena); 3) NEON N NYLONS / Ray E Smith / Same, 214.5, $1,500, $1,500; 4) METALLIC TASSA / Allan T Larsen / Atl Cutting Horses Llc, 214, $1,200, $1,308.63; 5) GOT A DOG FOR MY CAT / Susan Sexton McBryde / Same, 213, $1,000, $1,108.63; 6) CHYNA / Tina Lattanzio / Latco Farms, 192, $1,000, $1,000;

FIRST GO – 1) Got A Dog For My Cat, 217, $108.63; 1) Metallic Tassa, 217, $108.63;

5/6-YEAR-OLD GELDING AMATEUR – 3 E. – $1,065.40 TP

1) METALLIC TASSA (12G) / Allan T Larsen / ATL Cutting Horses LLC, 214, $1,065.40 (Metallic Cat x Smart Little Tassa x Smart Little Lena);

5/6-YEAR-OLD SENIOR AMATEUR – 8 E. – $2,841.07 TP

1) ANGEL HAIR PASTA (11M) / Scott Churchill / Dianne & Scott Churchill, 219, $1,420.54 (Im Countin Checks x Frappuccino N Pasta x Zack T Wood); 2) NEON N NYLONS (12M) / Ray E Smith / Same, 214.5, $947.02 (Metallic Cat x Shez Ta Reysa x Dual Rey); 3) METALLIC TASSA / Allan T Larsen / Atl Cutting Horses Llc, 214, $473.51;